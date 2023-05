FOTOD | „Turvaline koolitee lastele!“ Tallinnas protesteeritakse jalakäijate ohutuse nimel

Protesti ühe korraldaja Imre Treufeldi sõnul ajendas neid meeleavaldus korraldama asjaolu, et Tallinn on jalakäijate jaoks ohtlik koht. „Protesti eesmärk on, et linnavalitsus pikendaks fooritsükleid jalakäijate jaoks, et nad saaksid ühekorra magistraale ületada. Et nad ei peaks ohutusaarel seisma ja enda elu pärast kartma,“ selgitas ta. Lisaks soovitakse, et iga valgusfoori juures oleks ajaloendurid, et jalakäijad teaksid, kui kaua neil on aega magistraali ületamiseks.

Ohtlik laste koolitee

Meeleavaldus toimub Pärnu maantee ja Liivalaia ristmikul. Konkreetse asukohast valisid korraldajad seetõttu, et kohalike elanike sõnul on selles piirkonnas ristmike ületamine ohtlik, eriti just laste jaoks, kes seal lähistel koolis käivad, rääkis Treufeld. Kohalikud on murega ka linnavalitsuse poole pöördunud, kuid linn ei ole aasta jooksul reageerinud, märkis ta.

Sellel ristmikul on Treufeldi sõnul olnud mitmeid juhtumeid, kus inimene on napilt kokkupõrkest pääsenud. Ta tõi ühe konkreetse näite: „Ema läks kahe väikese lapsega üle Suur-Ameerika tänava, kus on keskel ohutussaar. Väiksem laps oli tal vankris, aga suurem laps oli rattaga. Nad läksid ühest tänavapoolest üle ja ema vankriga jäi ohutusaarel seisma. Suurem laps aga ei märganud, et teine foor oli veel punane. Ta liikus edasi ja sattus suure hooga liikuvate autode ette. Napilt läks, et laps tõmmati autode eest ära ja ta ellu jäi.“

Svet: jalakäijate turvalisus on prioriteet

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet kommenteeris, et Tallinna linna jaoks on prioriteediks jalakäija turvalisus ja ühistranspordi sujuv liiklus. „Olen igati nõus, et jalakäija teeületus peaks olema sujuv ja ajaliselt adekvaatne ka aeglasema, näiteks eaka jalakäija vajadusele. Püüame selle poole nii palju kui võimalik.“ Samas täiendas ta, et küllap on siiski arusaadav, et mõnikord peab ka bussidel ja autodel võimaldama üle ristmiku liikuda: täpselt välja arvutatud ja seadistatud fooritaktiga saab tagada, et liiguvad ka bussid, mitte ainult jalakäijad.

