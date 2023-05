KUULA | Mis on digitaalne jätkusuutlikkus? Miks peame sellest rääkima?

Oleme inimkonnana uusi tehnoloogiad töösse võtnud varemgi, sel korral tasub olla targem ja võimalikke mõjusid kaardistada enne, kui pöördumatu reaalsus pärale jõuab. Kui leiutati auto, siis ei osatud ette mõelda, millised võivad olla selle pikaajalised tagajärjed. Seega nüüd, kus viimase paarikümne aastaga on tehnoloogia areng olnud metsik, on õige (tegelikult isegi viimane) aeg mõelda, millised on digitaliseerimise tagajärjed ja kuidas nendega tegeleda. Sel olulisel teemal arutlevad Baltikumi suurima jätkusuutlikkuse festivali Impact Day programmijuht Erkki Kubber ja Elisa Eesti jätkusuutlikkuse juht Aigi Kukk.