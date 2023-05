Aktivist: valitsuse sõnad ja teod ei lähe kokku. See on morjendav!

Möödunud nädalal teatasid kliimanoored, et lõpetavad iganädalase streikimise. Aktivist Marta selgitas saates, kuidas see otsus sündis. „Kunagi kui FFF alustas, siis idee oli püüda valitsuse tähelepanu kliimamuutuste probleemile. Tundub, et nelja aastaga iga reede streikides mingil määral me saime selle tähelepanu, aga muutused, mis on toimunud, on üsnagi kidurad. Eriti kui võtta arvesse Eesti suurt põlevkivi probleemi. Nelja aastaga on see probleem pigem suurenenud.“