Tallinn istutab linnaruumi tuhat uut puud

Märtsis kirjutas Eesti Päevaleht uuringust, mis leidis, et kui linnades oleks praegusega võrreldes poole rohkem puid, võiks õhutemperatuur langeda 0,4 kraadi võrra. See omakorda võib vähendada kuumusega seotud surmajuhtumeid 39,5%. Uuringu üks kaasautoreid, ISGlobali teadur Mark Nieuwenhuijsen rääkis, et linnadesse senisest rohkemate puude isutamisel on lisaks surmajuhtumite arvu vähendamise teisigi tervisega seotud eelised, sealhulgas südame-veresoonkonna haiguste, dementsuse ja vaimse tervise murede vähendamine.