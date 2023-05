Tallinn näitab eeskuju ja kutsub tänavamelust osa saama

Kuigi linnaruumifestival toimub sel aastal alles teist korda, on see jõudnud saada palju täiendusi. „Kui mullu panime festivalil rõhu pigem intensiivsusele ja harivale programmile, et kahe festivalipäeva jooksul tekiks võimalikult sisutihe diskussioon tänavate ja keskkonna üle, siis sel aastal on asjad teisiti. Oleme pikendanud festivali kestvust kahelt päevalt enam kui nädalale, luues sedasi pikema ajaspektri oluliste asjade ütlemiseks ja jättes ruumi ka mõnusale äraolemisele ning juhuslikele kontaktidele. Me loodame, et Rävala puiestee suudab oma roheluse ja võluga linlaste ja külaliste südamed võita,“ ütleb Laiakask.