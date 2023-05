Okupatsioon Ukrainas on tõstnud taastuvenergia rahastamist

Peaaegu kahekordne vahe

Agentuuri tegevdirektor Fatih Birol ütles, et taastuveneriga liigub kiiremini, kui paljud inimesed aduvad. Tema sõnul on see selge investeerimistrendides, kus puhtad tehnoloogiad rebivad fossiilkütustest ette. „Väga lihtsalt, kuid väga silmatorkavalt, öeldes, oli viis aastat tagasi maailma energeetikainvesteeringute maht kaks triljonit dollarit, millest üks triljon oli taastuvenergia ja üks triljon fossiilkütuste jaoks. Täna on see fossiilsete kütuste kohta triljon ja puhta energia jaoks 1,7 triljonit dollarit. See on dramaatiline muutus, millel on tagajärjed energiaturgudele ja kliimamuutustele. Minu arvates on see väga põnev.“