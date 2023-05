Ukraina okupeerimine on suurendanud taastuvenergia rahastamist

Rahvusvahelise energiaagentuuri aruandes kirjutatakse, et puhta energia investeeringud jõuavad sel aastal 1,7 triljoni dollarini (1,58 triljonit eurot), sest investorid pöörduvad taastuvenergia, elektrisõidukite, tuumaenergia, võrkude, salvestamise ja muude vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate poole. Samal ajal küündivad söe-, gaasi- ja naftainvesteeringud veidi üle triljoni dollarini, teatas IEA.

Pariisis asuv agentuur kirjutab, et puhta energia investeeringuid on soodustanud paljud tegurid, sealhulgas tugeva majanduskasvu ja fossiilkütuste kõikuvate hindade perioodid, aga ka Venemaa Ukrainasse tungimisele järgnenud suurenenud mure energiajulgeoleku pärast.

Peaaegu kahekordne vahe

Agentuuri tegevdirektor Fatih Birol ütles, et taastuvenergia poole liigutakse kiiremini, kui paljud inimesed aduvad. Tema sõnul on see selge investeerimistrendides, kus puhtad tehnoloogiad rebivad fossiilkütustest ette. „Väga lihtsalt, kuid väga silmatorkavalt öeldes oli viis aastat tagasi maailma energeetikainvesteeringute maht kaks triljonit dollarit, millest üks triljon oli taastuvenergia ja üks triljon fossiilkütuste jaoks. Nüüd on see fossiilkütuste kohta triljon ja puhta energia kohta1,7 triljonit dollarit. See on väga suur muutus, millel on tagajärjed energiaturgudele ja kliimamuutustele. Minu arvates on see väga põnev.“

„Esimest korda ajaloos on päikeseenergiasse tehtavate investeeringute summa suurem kui naftatootmisse tehtavad investeeringud.“ Fatih Birol

Birol ütles, et taastuvenergiabuum on eriti ilmne päikeseenergiasse investeerimise puhul. „Esimest korda ajaloos on päikeseenergiasse tehtavate investeeringute summa suurem kui naftatootmisse tehtavad investeeringud. See võib olla sümboolne, kuid see on väga oluline, sest see näitab, et tuuled on pöördunud,“ ütles ta.