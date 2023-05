Fääri saared alustasid iga-aastast vaalatappu

Blue Planet Society esindaja John Hourston ütles EuroNewsile, et tegemist on julma praktikaga, mida saarlased teevad vaid lõbu pärast. „Selliseks julmuseks pole absoluutselt mingit vajadust riigis, kus keskmine palk on umbes 60 000 dollarit aastas ja kus on tosin supermarketit, mille tarneahelad on globaliseerunud,“ ütles Hourston.