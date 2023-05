Looduse taastamise määruse järgi peaksid liikmesriigid suurendama elurikkust nii metsades, põllumaadel, linnades kui ka meres ja mageveekogudes. Kuid on oht, et komisjoni plaanile tõmmatakse vesi peale, sest konservatiivsemad eurosaadikud ja osa liikmesriike on selle vastu. Euroopa Liidu keskkonnavolinik Virginijus Sinkevičius on aga rõhutanud, et loodust taastamata ei ole Euroopa Liidul võimalik rohelepet ellu viia.