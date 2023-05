Laupäevase ühissõiduga juhitakse tähelepanu Tallinna rattataristu kitsaskohtadele

Inimesed soovivad rattaga sõita

„Inimesed liiguvad nii kuidas neile on kõige ohutum ja kiirem. Et aga Tallinn on kiireteks liikumisteks keskendunud sõiduteede ehitusele, istubki enamus liiklejaist autoroolis. Samas on Tallinnas tuhandeid inimesi, kes võiksid tänaseid ummikuid vältida, tehes nagu teistes Põhjamaades – käia rattaga tööl nii, et uksest-ukseni liikumiseks kulub 30 minutit,“ ütles rattalinnapea.