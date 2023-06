Kuidas muudavad isejuhtivad autod ja bioringmajandus tuleviku rohelisemaks?

Isejuhtivad autod ja uus transpordisüsteem

Tulevikutransport peab olema keskkonnasõbralik, efektiivne ja vajadusel põhinev. Selleks on vaja põhjalikult muuta kogu Eesti praeguse ühistranspordi toimimise loogikat. Eriti arvestades seda, et tulevikus on olulisteks ühistranspordivahenditeks meie teedel ka isejuhtivad minibussid ja teised mikromobiilsuse vahendid. Taltechi autonoomsete sõidukite uurimisrühma juht Raivo Sell tutvustas konverentsil kontseptsiooni ja prototüüplahendust, kuidas siduda kokku erinevaid liikuvusteenuseid, et tulevikulinnades oleks tagatud vajadusel põhinev, mugav ja efektiivne liikuvusteenus.

„Kontseptsioon, mille meie lõime, ei ole olemas vaid paberil, sest oleme juba mõned aastad viinud nii Rae vallas kui ka Tallinna sadamas läbi pilootprojekte isesõitvate bussidega. Pilootide idee oligi uurida, kuidas toimiks see viimase kilomeetri transport piiratud aladel isejuhtivate sõidukitega. Tegelikkuses on kontseptsioonis kirja pandud lahendused suures pildis meil täna juba olemas ja toimimas, nüüd on ülesanne need siduda kokku uueks tulevikusüsteemiks,“ ütleb Sell.

Uudne transpordisüsteem tähendab laias laastus seda, et kõik liikumisega tegelevad lahendused on põimitud ühtsesse süsteemi.

Uudne transpordisüsteem tähendab laias laastus seda, et kõik liikumisega tegelevad lahendused on põimitud ühtsesse süsteemi, kus kasutaja sisestab enda liikumissoovid ja süsteem pakub välja kõik võimalused antud raja läbimiseks. See tähendab busse, tramme, trolle, taksosid, isejuhtivaid sõidukeid jne. Lisaks võiks süsteemi olla integreeritud ka piletiostusüsteemid, vabade kohtade olemasolu näitav info ja loomulikult liiklusandmed.

„Kontseptsiooni aluseks oleks Eesti enda X-tee, mis juba täna jooksutab kogu riigi infot ja sobiks ideaalselt ka meie lahenduse keskuseks. X-tee tagab ka selle, et keskkond, kus infot jagatakse, on turvaline. Kuna meie oleme vaid uurimisasutus, siis on pall omavalitsuste ja riigi väravas. Hea on see, et meil on olemas toimiv mudel, mida on testitud ja saaks hakata rakendama,“ mainib Sell.