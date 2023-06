Inimene suutis Pääsküla raba looduskoosluse mõne aastaga hävitada. Selle taastamine võtab aga mitusada aastat

Pääsküla raba on üks liigirikkamaid alasid Tallinnas. Selle häving sai alguse umbes sada aastat tagasi – siit eemaldati väärtuslikud turbakihid ning lisaks raba ka kuivendati, et turbale veel paremini ligi pääseda. Milline on piirkonna tervis tänapäeval ja kuidas raba elurikkus täielikult taastada?