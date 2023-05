Rohetiigri Akadeemia – roheinnovatsioon toob konkurentsieelise

Programmi on koostanud neli Tallinna ülikooli: Tallinna Tehnikaülikool, EBS, Eesti Kunstiakadeemia ning Tallinna Ülikool. Lisaks ülikoolidele on programmi loojate seas ka Rohetiigri koostööpartnerid Sustinere ja Miltton. Et ettevõtetele maksimaalselt väärtust pakkuda, lähenetakse igale organisatsioonile individuaalselt ning iga ettevõte asub lahendama just endale olulist väljakutset. Programm on oma ülesehituselt praktiline ning selle käigus lahendatakse ettevõttepõhiselt spetsiifilisi ülesandeid ja jagatakse neist saadud kogemusi. Tegevusi toetavad konteksti raamistamine ning sisemised arutelud, kuidas teha paremini.