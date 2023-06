KUULA | Rohepööre: kuidas tekib veetorudesse biokile ja miks on see inimesele ohtlik?

„Kas me võime endiselt väita, et vesi on puhas, kui puhastatud vesi satub biokilega saastunud torustikku? See on sama mis valada puhas vesi määrdunud ja limasesse klaasi: kas võime endiselt väita, et joome puhast vett? Erinevus on selles, et saastunud klaasis me näeme probleemi, aga saastunud torustiku sisse ei näe. Või ei taha näha. Probleemseid juhtumeid on mõistlik ennetada, sest profülaktika on alati odavam kui probleemide ja nende tagajärgede lahendamine,“ selgitab Pavlov, kelle firma pakub lahenduseks Hollandis välja töötatud uudset vahendit nimega Dutrion.