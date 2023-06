Taimekaitsemürkide tootjad varjasid ainete kahjulikku mõju loote ajule

Teadlased avalikustasid, et taimekaitsemürke tootvad ettevõtted ei avaldanud Euroopa ametkondadele mitut uuringut, milles hinnati ainete mürgist mõju ajule, kuigi USA asutustele need uuringud esitati. Kui EL-i ametiasutused 14–21 aastat pärast uuringute toimumist neist teada said, rakendati mõnel juhul uusi ohutuspiiranguid ja teistel juhtudel on hindamine veel pooleli.