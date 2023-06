TÜ tudeng: kuidas rajada tuuleparke nii, et kogukond ei tunneks ennast kõrvalejäetuna?

Infot ei ole piisavalt

Kogukonna kaasamine ei saa olla pelgalt formaalsus, vaid peab väljenduma tõelistes tegudes, mis tekitavad dialoogi. Kogukonna kaasamise protsessis peaksid kohalikud inimesed ja huvigrupid olema kaasatud otsuste tegemisse algusest peale ning tundma, et kaasamisprotsess on avatud, aus ja läbipaistev.

Kantar Emori poolt 2021. aastal läbi viidud meelsusuuring näitas, et elanikud on skeptilised – iga kolmas vastanu uuringus osalejatest ei pidanud infoedastajaid usaldusväärseteks. Maismaa tuuleparkide puhul arvas 60% elanikest, et infot ei ole piisavalt ning sama tõdesid 62% elanikest meretuuleparkide osas. Vähem kui veerand elanikest arvas, et kohalike arvamust tuuleparkide rajamisel on piisavalt kuulda võetud.

Küsitlusest tuli ka välja, et infot tuuleparkide kohta on keeruline leida tavainimese jaoks on see keeruliselt kirja pandud. Kõhklusi ja vastuseisu tekitab olukord, kus infot varjatakse. Uuringust selgus, et läbipaistvale ja arusaadavale kommunikatsioonile on vaja senisest märksa enamtähelepanu pöörata.

Kuidas lepitada osapooli?

Juba praeguseks on tellitud erinevaid uuringuid, kus on kaardistatud kogukondade ootused ja valupunktid. Üheks selleks on Praxise poolt läbi viidud „Kohaliku kasu instrumentide analüüs“ (taluvushuvi mõjuanalüüs), kus on välja toodud erinevate riikide tuuleparkide arendamisel kogukondade kaasamise viise. Inglismaa näitel on kohalike elanike nõusoleku saamine tõenäolisem, kui muuhulgas kogukonna liikmed saavad mõjutada arendusega seotud otsuseid. Kui arendus valmib, siis kogukonnad on jätkuvalt sellega seotud.

Inglismaa näitel on elanike nõusoleku saamine tõenäolisem, kui kogukonna liikmed saavad mõjutada arendusega seotud otsuseid.

Inglismaal ja Šotimaal on valitsuse tasandil koostatud hea tava põhimõtete juhend, mille eesmärk on aidata omavalitsustel ja kogukondade planeerida ja rakendada kompenseerimismehhanisme. Eesti kohalikes omavalitsustes on sõlmitud kohaliku kasu kokkuleppeid erinevate arenduste puhul. See on pigem erand ning mõnel juhul ei jõuta kokkulepeteni.