Rohelise kooli programm toob keskkonnahariduse koolidesse ja lasteaedadesse

Millist rolli mängivad noored programmis?

Rohelise kooli üheks ideeks ongi anda lastele ja noortele võimalus ise muutusi ellu viia, kõigepealt vajalikke muutusi üldse märkama õppida. Kui keskkonnatöörühma noored kaardistavad hetkeolukorda õppeasutuses ja asuvad vajakajäämistele lahendusi otsima, siis see protsess on iseenesest juba väga väärtuslik. Ning kui tulemuseks on näiteks kooli soojade jookide automaadi juures olev tassiriiul, mis on noorte endi otsitud-renoveeritud ning kruusid on annetuskampaaniaga ühiselt kogutud - võib arvata, et need noored jätavad ühekordsed topsid edaspidi kasutamata ning tulevikus nende rajatud ettevõtted tegutsevad zero waste põhimõttel. Ka lasteaialastelt saab palju toredaid ideid ja oluline on need nende ellu viimine. Näiteks laste tehtud plakatid lasteaia parkla juures palvega ooteajaks lülitada välja mootor, on palju mõjusamad kui ametlikud liiklusmärgid.