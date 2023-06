Teisipäeva lõunal postitatud Twitteri säutsus kirjutas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi: „Venemaa on detoneerinud keskkonna massilise hävitamise pommi. See on aastakümnete suurim inimtekkeline keskkonnakatastroof Euroopas.“ Kolmapäeva varahommikul postitatud pöördumises nimetas ta rünnakut ka „ökotsiidiks“, öeldes, et „selline kuritegu ei oleks saanud toimuda lihtsalt tammi pommitamisega“ ning tegemist pidi olema tahtliku tegevusega.