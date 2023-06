Meelis Uustal: kui liigirikkad alad on kaitse all, siis saavad Tallinna loodust nautida kõik tänased ja homsed põlvkonnad

Tallinna suurimad rohealad

Mõnes mõttes sarnane on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, mis on samuti päris suur, ulatudes paljude Tallinna inimeste naabruskonda. Uustal rõõmustab, et inimesed on selle paiga väga hästi vaba aja veetmisel omaks võtnud. Seal saab käia puhkamas, linnulaulu nautimas, sporti tegemas. „Nõmme-Mustamäe metsatukad pakuvad inimestele kõiki vajalikke ökosüsteemi teenuseid. Seal on ka mitmeid kaitsealuseid liike. Hiljutised uuringud näitasid, et Nõmme-Mustamäe metsades on esindatud meie mõlemad kaks jäneseliiki – halljänes ja valgejänes. Valgejänes on märksa rohkem peidus, teda märkab enamasti vaid talvisel ajal jälgede järgi. Samuti on Nõmme-Mustamäe külje all elupaiga leidnud kasetriibik – selline pisikene hiire moodi tegelane.“