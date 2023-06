Mida annavad linnale lineaarpargid?

„Ühendatud rohealad on linlasele tähtsad ennekõike elukeskkonna seisukohast. Inimese igapäevased liikumisteed peavad olema meeldivad. On mitmeid uuringuid, mille järgi on inimese stressitase rohelises linnaruumis madalam ja õnnetunne suurem. Lisaks on liigirikkus inimesele oluline ka linnaökoloogia seisukohast. Kui me räägime kliimasoojenemisest ja ekstreemsetest ilmastikuoldusest, siis rohealad pakuvad neile leevendust,“ selgitab Arro rohekoridoride laiemaid kasutegureid.

„Looduslikult on see väga eriline piirkond, mille osad ka erinevalt välja joonistuvad. Näiteks Kumu või Suhkrumägi, kus klint on kõige kõrgem, samal ajal kui Pirita pool ootab juba ürgorg. Eelmisel aastal kuulutasime välja ideekonkursi, mille eesmärk oli luua sellele eripalgelisele maastikule ühtne inimese- ja keskkonnasõbralik avaliku ruumi lahendus, mida jupi kaupa ellu viima hakata. Lähteülesande püstitamisele saime märkimisväärse sisendi ideekorje abil, kus ligi 600 kohalikku inimest tõi välja asukohapõhised spetsiifilised nüansid, mis neile tähtsad on. See aitas meil konkursi lähteülesannet täpsustada ja leida lahendusi, mis kohalikke kõnetavad. Praegu on ala kohati inimestele raskesti läbi- ja ligipääsetav: järsk paekallas lõikab potentsiaalsed linnaosavahelised trajektoorid läbi. Nende kokkutraageldamine on oluline aspekt ja see on ka võidutöö üks suuri boonuseid, et ala on terviklikult läbi mõeldud ja loodud ühtne narratiiv. Võtmesõnaks on erinevate piirkondade koormustaluvuse management.“