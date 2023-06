Eestis tarbitakse aastas nelja maakera jagu kaupa! Vaatame ringmajanduse poole

Liigtarbimise üheks alustalaks on lineaarne majandusmudel. Lineaarse majandusmudeli jätkusuutlikumat venda nimetatakse aga ringmajanduseks. Mis see on? Mida saab lugeda värskest raportis? Mida Tallinn juba praegu hästi teeb? Mida saaksime teha tulevikus paremini? Kõigest sellest räägib lähemalt ringmajanduse peaspetsialist Liina Kanarbik.