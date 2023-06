Avaneb uus taotlusvoor: Läänemere maade tööhõive ja avalike teenuste koostööprojektid saavad rahastuse

Pole piirkonda, kus ei saaks tööhõivet tõsta või luua tingimusi, et kohalikud inimesed saaksid rakendust neile meelepärastel töödel. Hetkel viiakse Läti kaubanduskoja eestvedamisel ja Tampere maaülikooli koostöös läbi projekti „Hõbedased ettevõtjad“ (“Silver Entrepreneurs“) , mille eesmärk on pakkuda üle 60aastastele inimestele teadmisi ja oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Ideeks on hoida ka hõbedases eas inimesed nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult aktiivsete ja väärtuslikena.

„Oluline on, et projektil peab olema välisriigi partner ja ideega lahendatakse konkreetset probleemi mõlemas riigis või piirkonnas koostööna. Kuna projektide läbiviimise aeg on piiratud 18 kuuga ja ka eelarve jääb neil tegevustel ligi veerand miljoni euro kanti, ootamegi taotlusi projektidelt, mis oleksid konkreetsed ja selgepiirilised,“ lisab Mändla. Peale selle on väiksemate projektide puhul ka bürokraatiat vähem ja kogu aruandlus on muudetud lihtsamaks. Täpsemat infot projektide rahastustaotluseks vajalike dokumentide ja muude küsimuste kohta leiab Kesk-Läänemere programmi infolehelt!

Kesk-Läänemere programmi Eesti-poolne infojuht Annika Mändla ütleb, et sügisesesse taotlusvooru oodatakse väiksemaeelarvelisi rahvusvahelisi projekte, mis aitaks ühelt poolt elavdada kohalikku tööhõivet – seda näiteks koolituste kaudu või rahvusvaheliste kogemuste vahetuse näol. Teiseks fookuseks on avalikud teenused, mille arendamisse saavad panustada avaliku sektori organisatsioonid.

Teine käimas olev projekt on just vastupidi suunatud noortele: Satakunda rakendusteaduste ülikooli poolt eestveetav projekt „Tour4Youth“ on mõeldud Soome, Eesti ja Läti maapiirkondade noortele, et anda neile võimalikud oskused ning teadmised jäämaks maale, kuhu saaksid ise luua nii endale kui ka teistele vajalikud töökohad. Fookuses on peamiselt turismi- ja toitlustussektor ning sealsed võimalused maale uusi töökohti tekitada. Õpetusi antakse nii veebikoolituste kui ka piiriüleste praktikumide kaudu: pole midagi paremat kui praktika ja reaalse töö kogemus mõnes muus riigis, kus pakutav juba reaalselt toimib.

Soome ja Läti koostöös on käima tõmmatud ka teine noorte tööhõivet fookusse võttev projekt „SocEntYouth“, mille eesmärk on koolituste kaudu anda Soome ja Läti noortele koroonajärgses muutunud maailmas paremad oskused end töövõtjana kvaliteetsemaks muuta.

Avalikud teenused, mis aitavad inimesi

Kesk-Läänemere programmi raames on ka kõikidel kohalikel omavalitsustel, riigisektori asutustel ja ka muudel avalikel organisatsioonidel võimalik saada rahvusvahelistele koostööprojektidele rahastus, millega lahendada mõni lokaalne mure. Olgu küsimus migrantide ühiskonda integreerimises, koolihariduse arendamises või mõnes muus valdkonnas.

Turku rakendusteaduste ülikooli veetav projekt „VINCE“ lahendab ühte väga olulist probleemi, mis Ukraina sõja tõttu väljendub hetkel tugevalt ka Eestis. Nimelt luuakse projekti raames interaktiivne platvorm immigrantidele, kuhu koondatakse kõik vajalik info ja teenused. Lisaks on immigrandid just need, kes platvormi kaudu teisi omasuguseid aitavad ning platvormile vajalikku ja ajakohast sisu loovad. Projekti ideeks on pakkuda immigrantidele riiki saabudes koheselt parimaid võimalusi integreeruda ja oma elu ise paika sättida. Neid teenuseid pakutakse riikideüleselt, võttes samal ajal arvesse mitme osapoole kogemusi immigrantide probleemide lahendamisel. Nii on projekti kaasatud ka Turu linn ja Östergötlandi piirkond Rootsist.