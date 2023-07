Teadlased: inimeste tervis paraneb, kui saastavad autod keelata

Üha suurem hulk teadusuuringuid kinnitab, et puhta õhu piirkonnad (ingl low emission zones) parandavad inimeste tervist. Selliseid alasid on Euroopas ja Aasias juba üle 320, kõige rohkem leidub neid Jaapanis. Need toimivad nii, et konkreetsel alal piiratakse väga saastavate, tavaliselt just vanemate diiselautode arvu, vähendades seeläbi õhusaastet.