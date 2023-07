Vaata järele, millist vett jood!

Kust tallinlased oma vee saavad? Kuidas on lood veehulgaga – kas on muret, et vett ei jätku?

Vastab AS-i Tallinna Vesi tootmisdirektor Ivar Ruubel.

Tallinnas jõuab vesi elanikeni peamiselt Ülemiste järvest (pinnavesi) ja vähemal määral ka põhjavee puurkaevudest. Pea 90% meie tarbijatest Tallinnas (Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti linnaosas), Maardu linnas, Pirita asumis ning osaliselt Harkus saab oma joogivee pinnaveest. Ligi kümnele protsendile Tallinna elanikest jõuab joogivesi piirkondlikust põhjaveest – nendeks piirkondadeks on Nõmme, Pirita, Saue linn ning Tiskre küla Harku vallas.

Selleks, et Ülemiste järve vesi otsa ei saaks, on loodud laiem veehaardesüsteem, mille moodustavad jõgedele ehitatud hüdrosõlmed, veehoidlad ja neid ühendavad kanalid, mis suunavad vajadusel Ülemistele täiendavat vett. Meie veehaardesüsteem hõlmab peamiselt Harju alamvesikonda ja Soodla, Jägala ning Pirita jõe valgalasid. Selle kogupindala ulatub ligikaudu 1800 ruutkilomeetrini.

Veehoidlate täitmisega probleeme ei teki, sest märjad perioodid on Eestis siiski tavalised ja ka kliimamuutuste teooria põhjal need kuhugi kaduda ei tohiks, pigem muutuvad veel märjemaks. Meie põhjaveeressursid on samuti kinnitatud sellistes kogustes, et neist on võimalik veevarustus tagada ilma probleemideta. Samuti saab ristkasutada erinevaid allikaid, näiteks juhtida põhjavett pinnavee tsoonidesse ja vastupidi.

Anname endast parima, et kasutada olemasolevaid veevarusid jätkusuutlikult ja hoida keskkonna looduslikku tasakaalu. Lisaks järveveele ja veehaardesüsteemi kaudu kogunevale veele saame kasutada ka põhjavett. Paraku taastuvad looduslikud põhjaveevarud väga aeglaselt, mistõttu kasutame puurkaeve vaid hädaolukordades, kui mingil põhjusel ei peaks olema võimalik joogivett Ülemiste järvest ammutada.

Kui puhas on Tallinna joogivesi?

Vastab AS-i Tallinna Vesi veekvaliteedi juht Kristiina Soovik.