30 000 tallinlast saavad augustis kutse

„Põhjalik ettevalmistus, et aidata rahval mõista teemat ja omandada oluline info, on rahvakogu meetodi suur eelis. Info on ametnikel ja ekspertidel. Rahvakogu meetod toobki kogu informatsiooni lauale, raamistab ära ning seeläbi tekib kogu liikmetele taustinfo, mille põhjal juba sisulisemaid ja kodanikele sobivaid lahendusi pakkuda. Inimestel on võimalus rääkida kaasa linnaelanikuna, just oma elukogemusest, väärtustest ja vajadustest lähtuvalt – keegi ei pea hakkama selle teema eksperdiks, et oma arvamust kujundada. Üks oluline nüanss enne, kui üldse rahvakogu kokku kutsuma hakatakse, on see, et linnal peab olema kokku lepitud, kes vastutab ettepanekute elluviimise eest, ehk kelle lauale see dokument jõuab,“ tunnustab Lauring pealinna vastutust võtmast ning Demokraatiakeskust meetodi läbiviimiseks appi palumast.