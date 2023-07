Maailma kuumarekord purunes ühel nädalal kaks korda

Eksperdid hoiatavad aga, et rekord puruneb tänavu veel ilmselt mitmel korral. Dr. Karsten Haustein, Leipzigi ülikooli atmosfäärikiirguse teadur, ütles the Guardianile, et lähipäevadel tõenäoliselt temperatuurid langevad, ent kuna iga-aastane globaalne temperatuurimaksimum saabub juuli lõpus, on arvatavasti siis ka enam päevi, mis võivad olla soojemad kui teisipäev. „On võimalik, et juulikuu saab olema kõigi aegade kõige soojem ja koos sellega ka kõigi aegade kuumim kuu eales. „Eales“ tähendab siis alates viimasest jäävaheajast, mis oli umbes 120 000 aastat tagasi.“

Maailma eri piirkondi on viimasel ajal kimbutanud kuumalained. Esmaspäeval teatas Met Office, et Ühendkuningriigis on olnud kõigi aegade kuumim juuni. Ameerika Ühendriikide lõunaosas on viimastel nädalatel valitsenud aga intensiivne kuumakuppel ning osades Hiina piirkondades jätkus kestev kuumalaine, kus temperatuur oli üle 35 kraadi. Põhja-Aafrikas oli temperatuur suisa 50°C lähedal ja Lähis-Idas on tuhanded inimesed pidanud taluma ebatavaliselt palavat kuumust. Isegi Antarktikas, kus praegu on talv, on registreeritud ebatavaliselt kõrgeid temperatuure. Ukraina Vernadski uurimisbaasis, mis asub külmunud mandri Argentiina saartel, ületati hiljuti oma juulikuu temperatuurirekord 8,7 kraadi.