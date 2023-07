Itaalias esitleti eksperimentaalprojekti, millel puudub maailmas analoog

Interporto Padova on tehnoloogiliselt kõige arenenum Itaalia sadam, mis ühendab Padovat suuremate Itaalia ja Euroopa sadamate ning oluliste maismaaterminalidega Kesk- ja Põhja-Euroopas. Sadama jõudlus on umbes 8000 kaubarongi ja 500 000 konteinerit aastas.

Ettevõtte Omnis Power ehitatud uue eksperimentaalse elektrijaama ainulaadsus seisneb selles, et jaamal on fotogalvaaniliste paneelide abil toodetud elektri salvestamise süsteem, tänu millele toimib energiavarustus ka öösel ja ilmastikuoludes, mis ei võimalda terminali vajaduste rahuldamiseks vajalikul hulgal elektrit toota. See on esimene omataoline süsteem, mis on Itaalias terminali või sadamasse paigaldatud.