Raul Potisepp: läbimõeldud maksud tulevad Eestile kasuks

Kui juba enne valimisi oli selge, et erakonnad panevad keskkonnaküsimustele senisest rohkem rõhku, siis õnneks peegeldab ka uue valitsuse tegevuskava, et vähemalt poliitiline tahe rohelisele majandusele ülemineku elluviimiseks on olemas. Uue valitsuse lubadused mängivad vaieldamatult palju rolli selles, kas tulevikku vaatavaid roheinvesteeringute on mõttekas ettevõtetel üldse planeerida.

Vajalikud on kokkulepitud seadusandlikud piirid, mis aitaksid teha pikaajalisi otsuseid ja investeeringuid.

Üheks valitsuse positiivseks sammuks on tingimata kliimapoliitika elluviimiseks eraldi ministrikoha loomine. Varem oli tavaline, et kliimapoliitika eesmärkide täitmise osas valitses ebaselgus nii ettevõtete kui ka ametkondade sees. Läbi jagatud ametkondliku vastutuse oli seetõttu normiks, kui eesmärkide saavutamata jätmisel võidi lihtsalt kollektiivselt õlgu kehitada. Nüüd, kui valitsus on määranud eraldi ministri, on vastutus aga selgemalt defineeritud ning ka ettevõtetel selge partner, kes vajalikke vastuseid võiks anda.

Teine oluline eeldus eduka kliimapoliitika tarvis on kliimaseaduse loomine ja vastuvõtmine. Vajalikud on kokkulepitud seadusandlikud piirid, mis aitaksid teha pikaajalisi otsuseid ja investeeringuid rohelises ärikeskkonnas. Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, kus pole kliimaseadust veel vastu võetud ning loodetavasti on järgnevate aastate jooksul oodata sellega seonduvalt edasiminekut.

Läbimõeldud maksud tulevad Eestile kasuks