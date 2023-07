Tallinna linnaaedades saavad näpu mulda pista kõik huvilised. Kuhu oma sooviga pöörduda?

Tallinnas jagunevad linnaaiad avatud kogukonnaaedadeks ja munitsipaalasutuste õppeaedadeks. Nende rajamist ja arendamist toetatakse nii rahaliste vahenditega esitatud taotluste alusel kui ka jooksva nõustamise kaudu. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš selgitab täpsemalt, mis on juba tehtud, mis on veel plaanis ja millised võimalused on tallinlasele roheliseks tegutsemiseks loodud.

Kui 2018. aastal oli Tallinnas vaid paar kogukonnaaeda, siis nüüdseks on neid juba 33.

Kõik tallinlased on juba linnas märganud kogukonnaaedu. Rääkige palun täpsemalt, mis need on ja kellele need on mõeldud.

Praegu on meil üle linna 33 kogukonnaaeda, igas linnaosas vähemalt üks, ja need on mõeldud kõigile huvilistele. Need on enamasti avalikus ruumis ja linna maal. Võib öelda, et need on lisafunktsiooniga rohealad, millest võivad rõõmu tunda kõik inimesed.

Kogukonnaaedadesse on rajatud enamasti puidust või mõnest muust materjalist kõrgpeenrad, kus toimetavad peamiselt kohalikud elanikud. Igaühel on oma peenrakast, kuid seal on ka ühiseid peenraid ja ühisvastutust, näiteks kompostimisega tegelemisel. Samuti on seal istumiskohti, kus saab vahepeal jalga puhata.

Kogukonnaaedades toimuvad ka üritused – on tehtud kogukonna kino- ja luuleõhtuid, lastele meisterdamise töötube. Mõnes kogukonnaaias toimuvad ka aiandusteraapia tunnid ja aiandusringid, kus näiteks tehakse taimede abil õietrükki või lõhnakotikesi.

Paljusid kogukonnaaedu koordineerib kohalike elanike selts, näiteks Kadrioru aeda Kadrioru selts, Ameerika aed on seotud Uue Maailma seltsi tegevusega. Nii et muidugi on kogukonnaaedades oluline aiatöö, kuid sama oluline on ka kogukonna tegevus.

Kuidas neil aedadel läheb, kui suur on linlaste huvi nende vastu?