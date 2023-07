Mille poolest oli seekordne noorte laulu- ja tantsupidu keskkonnasõbralikum?

Kordusnõud ja jäätmete sorteerimine vähendasid prügi hulka peaaegu kaks korda

Äsja selgus ka laulu- ja tanstupeol tekkinud jäätmete maht. „Kokku oli 22,1 tonni jäätmeid – see on kõigil väljakutel kõik liigid kokku,“ räägib Matvere. „Võrdluseks on meil 2019. aastast teada ainult üks number – 40 tonni. Seal oli küll väike osa ka liigiti kogutud, aga suures osas segaolme. Ehk siis meil oli peaaegu kaks korda vähem jäätmeid. Kui enne pidu lootsime, et 3-4 tonni saab kokku hoitud nõude pealt (ühekordsed vs korduskasutus), siis reaalsuses me vähendasime koguseid kordi ja kordi rohkem. Millest see tuli? Üldine teadlikkus on paranenud, kordusnõud aitasid kindlasti, samuti laulupeo tiimi otsused hoida platsidelt sponsornänni eemal jne. Jah, oluline ka see, et inimesi laulupeo päeval oli vast umbes 20 tuhat vähem kui eelmisel korral, aga ka täismajaga ei oleks numbrid küündinud ligilähedalegi varasematele.“