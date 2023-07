Melu Tallinna supelrandades sada aastat tagasi ja tänapäeval. Mis on muutunud?

Vähem tuntud supluskohad Kalamajas, Koplis ja Paljassaarel

Vana-Kalamaja tänava lõpus Patarei vangla kõrval Schmidti künka all olid riietusruumid ja paadilaenutus. Veesõidukitega sõideti tihti praegugi linnahalli taga meres seisvatele patareivaremetele ja tagasi. Samas kõrval oli ka nn soojakas, kus sai ujuda varakevadel ja hilissügisel. Elektrijaama soe vesi voolas sealtkaudu otse merre ja see võimaldas supelda ka külma ilmaga.

Tallinna rannaelu tänapäeval

Linna avamine merele on Tallinnale väga oluline olnud juba aastaid, sest selleks, et võimaldada inimestele mõnusat linnaruumi vaba aja veetmise võimalustega, pole olulised ainult rohe-, vaid ka sinialad. Linna pikaajalise strateegia „Tallinn 2035“ järgi peaks meri olema linnas hästi tajutav ning eriilmelised rannaalad ja väikesadamad võiksid olla nii linnaelanike kui ka linna külaliste seas armastatud ajaveetmiskohad.

Viimastel aastatel on mere äärde loodud aina paremaid vaba aja veetmise viise. Ka rannaäärseid puhkusealasid on juurde rajatud, näiteks Inglirand, Reidi tee promenaad ja Kalaranna promenaad – kõik need on linlased väga hästi vastu võtnud ja suviti väga populaarsed.