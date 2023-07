EL-i ametnik: toidu raiskamise vähendamine aitab toidukuludelt kokku hoida

Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi asepeadirektor Claire Bury käis mõned nädalad tagasi Eestis, et tutvuda meie põllumajanduse olukorraga. Eesti Päevaleht istus temaga maha, et vestelda Euroopa Liidu ambitsioonidest. Bury rääkis, et kuigi meie eesmärgid toidujäätmete vähendamisel on kõrged, võidab nende saavutamisest nii meie rahakott kui loodus. Samuti avas ta uut geenitehnoloogiat, mis aitab meil kasvatada vilja, mis peab vastu aina ekstreemsematele ilmaoludele.