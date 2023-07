Nukker prognoos: puude surmahaigus levib nii hoogsalt, et Tallinnas hävib enamik jalakaid

Päev varem kinnitas Järve ERRile, et pargis tuleb agressiivse puuhaiguse tõttu järgmise viie aasta jooksul maha võtta üle 1000 jalaka ja mõned künnapuud. Bussiskandaaliga ühele poole saanud abilinnapea Vladimir Svet tormas eile kustutama ka seda PR-tulekahju. Pressiteate vahendusel märkis ta, et kõiki jalakaid maha võtma ei pea. „Hetkel on meil infot umbes paarikümnest haigest puust. Seega, tendents on muidugi muret tekitav, kuid olukord pole nii traagiline – siiski ei tule kõiki Kadrioru pargis kasvavaid jalakaid maha võtta ning eemaldamisele läheb neist vaid väike osa.“