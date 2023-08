Rahvusvaheline taastuvenergiamess GREENEXPO võimaldab luua väärtuslikke kontakte

Tänaseks on kindel, et energia tulevik on taastuvenergia. Päikese- ja tuuleenergia on tõhusad ning keskkonnasäästlikud energiaallikad ning uued energiasalvestustehnoloogiad võimaldavad taastuvenergiat aina tõhusamalt salvestada ja kasutada. Taastuvenergia kasutamine toob kaasa ka uute töökohtade loomise, stimuleerib majanduskasvu ning koostööd ettevõtete, valitsuste ja ühiskonna vahel, aidates samas vähendada ressursside tarbimist ning tõsta tootmise energiatõhusust. Tegemist on investeeringuga tulevikku!