VIDEO | Ligi 90% tallinlastest eelistab joogiveena kraanivett. Kas ka sina?

Võiks ju mõelda, et kui põnev üks jutuajamine kraaniveest võib ikka olla? Aga võib! Seekordses videopodcastis on külas Tallinna Vesi esindajad: veekvaliteedi juht Kristiina Soovik ja insenerteenistuse juht Marti Vaksmann, kes on lisaks veekraanide projektijuht. Ja millest muust, kui Tallinna kraaniveest sel korral ka juttu tuleb!