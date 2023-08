Kas oled juba Raekoja platsi pargis aega veetnud? Leia siit artiklist ka teised rohelise pealinna aasta projektid Tallinnas!

Lisaks juhib linnapea tähelepanu sellele, et muutused ei pea aset leidma ainult füüsilises linnaruumis, vaid ka linlastes endis. „Oleme algusest peale rääkinud, et kõik muutused algavad inimestest: nende hoiakutest, arusaamadest. Selles vallas on arengut juba näha. Uuringud näitavad, et inimeste arusaam keskkonnast ja vastutusest keskkonna ees on viimase poole aasta jooksul kasvanud.“ Kõlvart lisab, et sellele teadlikkusele on kahtlemata kaasa aidanud mitmesugused üritused ja tegevused, mille korraldamisega alustas linn juba eelmisel aastal ning on jätkanud aktiivselt ka sel aastal.

Koostöös erasektoriga tegeleb linn ka uute roheliste energiaallikate loomisega. Nimelt sõlmiti sel aastal just sel eesmärgil koostööleping Utilitasega. Täpsemalt on jutt mere- ja reovee-energiast ning linn võtab esmakordselt enda peale suurema rolli nende uute tehnoloogiate rakendamisel. Uute energiaallikate kasutuselevõtt aitab täita nii rohepöörde initsiatiive kui ka tagada soojusenergia hinnastabiilsuse ja energiajulgeoleku.

Sama olulised, kuid veidi vähem märgatavad muutused toimuvad aga ka linnajuhtimises. Nimelt on linn käima lükanud uue projekti „Test in Tallinn“, mille käigus lüüakse käed erasektoriga, et kasutada Tallinna linnaruumi ja -süsteemi uute tehnoloogiate ning teenuste katsetamiseks.

Kuigi pool aastat on juba tööd tehtud, rõhutab linnapea, et praegune vahearuanne ei tähenda aasta lõpus joone alla tõmbamist. „Aasta jooksul on käima lükatud mitmeid projekte, millest saab rääkida päris mitu aastat. Kõige suurem eesmärk ongi protsesside algatamine ja uute rutiinide tekkimine,“ selgitab Kõlvart. Ta mõistab hästi, et hetkel aset leidvad muutused linnaruumis võivad paljude jaoks küll põhjustada ebamugavusi, kuid tuletab linlastele siiski meelde, et nii saame pikemas perspektiivis muuta linnakeskkonna meeldivamaks ja efektiivsemaks. „Praegu tekitavad need küll palju ebamugavusi, kuid nendel muutustel on olemas ka väga selge eesmärk: linnaruum peab uuenema ja ajaga kaasas käima.“

Lisaks puudele rajatakse ka lilleniite. Siin on oluline ära märkida, et kui osa neist niitudest rajavad spetsialistid, siis kolm neist saavad olema sellised, kus Tallinna elanikel on võimalik ise käed külge panna. „Selleks oleme linnaelanikele laiali saatnud 8000 väikest kotikest, kus on erinevad seemned, ja kutsume inimesi üles viima need seemned niitudele, et kogeda, kuidas inimene saab ise linnaruumi kujundada.“

Suurt rõhku pööratakse abilinnapea sõnul ka haljastuse kvaliteedi parandamisele. „Rohelise pealinna programmi raames istutatakse umbes tuhat puud. 150 neist on tänaseks juba istutanud laulu- ja tantsupeo kollektiivid ning umbes 300 tuuakse meie tänavatele varjupuude nime all, eesmärgiga varjutada kõnniteid ja vähendada soojussaarte efekti.“

Lisaks suuremamahulistele muudatustele katsetatakse projekti käigus ka uut lähenemist roheluse loomisele: taktikalist urbanismi. See tähendab, et proovitakse leida viise linnaruumi muutmiseks, mis ei vaja pikka põhjalikku projekteerimist, vaid mida on võimalik teha vähemate vahenditega ja ilma suurte ümberehitusteta. „Mõnes asukohas on see võimalik, mõnes ei ole, aga seal, kus on, tahame näidata inimestele, et koosloomes saame muuta meie ruumi oluliselt meeldivamaks ka väikeste pingutustega,“ selgitab Svet.

Eriliselt märgib ta aga ära ettevõtmised haridussüsteemis: „Tänaseks on üldteada, et lapsed ja noored ei ole ainult meie tulevik, vaid ka uute ideede ning arusaamade peamised kandjad. Nad teavad väga hästi, võib-olla isegi paremini kui täiskasvanud, kui tähtis on keskkond ja kui palju nende tulevik sellest sõltub.“

Kuigi palju tööd on juba tehtud – Raekoja platsi park, Mustakivi peatuse allee, Jaama tänava ruumi ümberkujundamine –, on palju veel ka tulemas. Üks suuremaid muutusi, mis ees ootab, on linnahalli ümbruse ümberkujundamine. Svet selgitab, et Kalaranna promenaad seotakse uue sadamaterminaliga, tänu millele tekib mereäärsetest aladest üks tervik: „Noblessnerist kuni Pirita rannani saab rahulikult jalutada, rattaga sõita ja mõnuleda, ilma et kuskil oleks suurt kokkupuudet autodega.“

Linnarahvas saab kaasa rääkida

Sügisel saab hoo sisse ka esimene rohelise pealinna rahvakogu, mis annab elanikele võimaluse linnaruumi muudatustes kaasa rääkida. „See on selline formaat, kus elanikud, kes on valitud juhuvalimiga erinevatest sotsiaalsetest rühmadest, saavad kuu aja jooksul arutleda mõnel konkreetsel teemal ja siis teha põhjalikke ettepanekuid otsustajatele,“ selgitab abilinnapea. Kokku saavad kutse rahvakogusse 33 000 linlast ja abilinnapea loodab väga, et inimesed need kutsed ka vastu võtavad, sest nii saame koos luua parema linnaruumi.

Rahvus- ja omavaheline koostöö

Rohepealinna tegevused ei piirdu aga ainult linna- ega riigisiseste ettevõtmistega. Tihedat koostööd tehakse ka teiste Euroopa linnade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes kõik seisavad rohelisema maailma eest.

Üks oluline samm Tallinna jaoks on näiteks see, et jaanuaris ühineti Euroopa kohanevate linnade missiooniga. „Mõned Eesti linnad on ühinenud kliimaneutraalsete linnade missiooniga, Tallinn aga otsustas ühineda kliimamuutustega kohanevate linnade missiooniga. See tagab meile ligipääsu tänavu loodavale platvormile, mis koondab informatsiooni erinevatest Euroopa Liidu rahastusvõimalustest, aga annab meile ka võimaluse olla nii-öelda ühes klubis teiste linnadega, kes aktiivselt linna elurikkuse ja linna roheluse teemadega tegelevad,“ selgitab Euroopa rohelise pealinna juht Krista Kampus, miks just see missioon välja valiti.