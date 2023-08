Elame võlgu! Maailma tänavused ressursid said eilsega otsa

Ületarbimise päeva langemine teisele augustile tähendab, et inimkond elab n-ö ökoloogilises võlas järgmised 151 päeva, vahendas Le Monde . Praeguse kulutamise kohaselt vajaksime päeva arvutava organisatsiooni hinnangul 1,7 maakera , et inimkonna nõudlust rahuldada.

Global Footprint Network'i tegevjuht Steven Tebbe hoiatas, et jätkuval ületarbimisel on väga märgatavad sümptomid. “Sealhulgas ebatavalised kuumalained, metsatulekahjud, põuad ja üleujutused, mis võivad ohustada toiduainete tootmist. See rõhutab linnade, riikide ja ettevõtete huvi edendada oma ressursikindlust, kui nad soovivad edu saavutada. Sellest võidaks ka kogu maailm.“