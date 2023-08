Uuring: fossiilkütuste välja suretamine haavab peamiselt ülirikkaid

Fossiilkütuste tootmise kiire vähendamine on hädavajalik, et vältida kliimakriisi halvimaid mõjusid ning sellest tulenevat majanduslikku ja sotsiaalset segadust. Mõned kliimameetmete vastased väidavad, et see on liiga kallis ning fossiilkütuste tootmise kiire vähendamine tooks kaasa majanduslanguse, mis vaesestaks inimesed säästude ja pensionifondide väärtuse languse tõttu. Juuni lõpus avaldatud uuringus leitakse aga, et fossiilkütuste varade kaotamine mõjutaks elanikkonda minimaalselt, vahendas The Guardian.