Ookeani pinnatemperatuur on kõigi aegade kuumim ja soojeneb veelgi

Samuti teatas NOAA eelmisel reedel, et Põhja-Atlandi ookean võib olla kõige kuumem, mida ta kunagi varem on olnud, ning see muutub palju varem aastas kuumemaks, kusjuures varasemad rekordid on püstitatud septembris, teatas EuroNews .

2019. aasta uuringus leiti, et merekuumalained on muutumas üha sagedasemaks, kusjuures kuumalainete päevade arv on viimase paari uuritud aasta jooksul kolmekordistunud, vahendas The Guardian. Võrreldes aastatega 1925-1954 kasvas kuumalainepäevade arv 30 aasta jooksul kuni 2016. aastani rohkem kui 50 protsenti. Teadlased ütlesid toona, et kuumus hävitab loogudes mereloomi, „nagu metsatulekahjud hävitavad tohutuid metsaalasid“.