Haapsalu linnal on lageraietest kõrini, RMK tahab jätkata

„Hea lugeja! Mets on Eesti rikkus.“ Nii algab riigimetsa majandamise keskuse (RMK) metsade majandamise kava Haapsalu linna lähiste metsade tarbeks. Haapsalu linn ja RMK on aga eri seisukohtadel, mida selle rikkuse hoidmine tähendab. Üks soovib metsade püsimetsana majandamist, teine eelistab lageraiet. Koalitsioonilepe soosib pigem esimest, püsimetsandust, ent mis on reaalsus?