Autod teevad Eesti vaeseks. „Kui tahame olla jõukas riik, on mõistlik autokesksusest loobuda“

„Praeguses debatis öeldakse tihtipeale, et meil on kütuseaktsiis ja see toob sisse rohkem raha, kui on teedeehitus- ja korrashoiukulud. Aga ehitus ja korrashoid on vaid ühed väga paljudest kuludest. Kui need kõik kokku arvestada, ei laeku kütuseaktsiisi kaugeltki piisavalt,“ rääkis Aksel Part.