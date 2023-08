Suurenevad sajuhulgad kutsuvad Tallinna otsima sademeveeprobleemidele uusi lahendusi

Tallinna Vee keskkonnajuht tõdeb, et praegu on lahkvoolse süsteemi puhul eriti just hoovihmade ajal suurimad probleemid seotud tänavalt tuleneva reostusega. Lisaks on nii ühis- kui ka lahkvoolse süsteemi puhul probleemiks torustiku läbilaskevõime. Kanalisatsioonitorud on piiratud läbilaskega ja väga intensiivsete sadude korral pole võimalik kogu vett nii kiiresti ära juhtida, kui seda taevast alla tuleb. Siis võivad tekkida ka lokaalsed üleujutused piirkondades, kus kõvakattega pindade osakaal on väga suur. „Reoveepuhastusjaama suur väljakutse on prahikogus, mis jõuab suuremate vooluhulkadega tänavatelt ja kanalisatsioonisüsteemist korraga reoveepuhastusjaama. 2023. aasta jooksul oleme reoveest välja võtnud 355 tonni prahti ja 89 tonni liiva,“ ilmestab Kappak.