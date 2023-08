Rae Vallavalitsus vahetab ametiautod jalgrataste vastu

Lisaks lõi vallavalitsus liikuvusspetsialisti ametikoha, kelle ülesandeks on valla liikuvuslahenduste analüüsimine ja kujundamine ning kaasaegse tänavaruumi ja kestliku ühistranspordisüsteemi arendamine, selgitas Õuekallas. Rae valla liikuvusspetsialist Õnne Kask sõnas, et jalgratas on tema peamine liiklusvahend. „Elasin ligi 10 aastat Hollandis, kus oli jalgrattaga liikumine igapäevane, olenemata ilmast või muudest teguritest. Elan Tallinnas ning tööle Jüri alevikku sõidan elektrijalgrattaga.“