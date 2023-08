„See juhtub vist siis, kui ujud s**as.“ Poolsada sportlast haigestus pärast reovees peetud võistlust

Läinud nädalavahetusel osales umbes 2000 inimest üritustel, milles ujuti ka Sunderlandi sinist lippu kandvas Rokeri rannas. Riigi keskkonnaagentuuri kolmapäeval, 26. juulil, ehk kolm päeva enne sündmust võetud proovid Rokeri rannas näitasid aga 3900 E. Coli kolooniat 100 ml kohta, mis on rohkem kui 39 korda suurem eelneva kuu tüüpilistest näitajatest. E. coli on bakteriaalne infektsioon, mis võib põhjustada kõhuvalu ja verist kõhulahtisust.

Briti triatlon, Suurbritannia triatlonite juhtorgan, ütles, et asutuse proovivõtutulemused avaldati alles pärast nädalavahetuse sündmusi ja need olid väljaspool veekogu, kus võistlused toimusid. Organisatsioon ütles, et nende enda katsetulemused vastasid ürituse jaoks nõutud standarditele.

28-aastane Austraalia triatleet Jacob Birtwhistle postitas keskkonnaagentuuri tulemused Instagrammi ja ütles, et tundis end pärast üritust halvasti. Ta kirjutas: „Olen end pärast võistlust päris halvasti tundnud, aga see juhtub vist siis, kui ujud s**as. Ujumine oleks pidanud ära jääma.“

Regulatiivsed puudujäägid

Üritus toimus rannikualal, mis on pikka aega olnud keskne reovee ärajuhtimise regulatsioonide üle peetavad vaidluses aktivistide ja riigi valitsuse vahel. Northumbrian Water rõhutas, et ei ole haigestumises süüdi ja et nad ei ole alates 2021. aasta oktoobrist registreerinud ühtegi ülevoolu, mis oleks võinud mõjutada vee kvaliteeti Rokeri rannas.

Heategevusorganisatsiooni Rivers Trust avaldatud andmed, mis põhinevad vee-ettevõtete aruannetel, näitavad, et Weari suudmealasse, triatloniürituse lähedusse, voolas kanalisatsioonidest tormi ülevool 2022. aastal 28 korda, kokku 370 tunni jooksul. Northumbrian Water ütles, et need kanalisatsioonivoolud ei mõjuta Rokeri randa, sest need „püütakse kinni“ ja juhitakse välja pika merrelasuga.

Sunderlandi triatloniüritus oli triatloni maailmameistrivõistluste sarja Briti etapp ja toimus 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooniaknas. Toimusid ka osavõtuvõistlused erinevatel distantsidel, sealhulgas pereüritus. See oli esimene kord, kui Sunderland korraldas sarja Ühendkuningriigi osa.