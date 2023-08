Miks vajab Läänemeri meie abi?

Milline on Läänemere tulevik ja mida inimesed saaksid teha selle hoidmiseks?

Kui Läänemere olukord peaks kehvemaks minema, jõuavad need mõjud ringiga koju tagasi ja kehvasti elavad siis nii lest, luik kui ka inimene. Ühelt poolt on see Läänemere „needus“, et ta nii tihedalt asustatud piirkonnas asub, kus inimmõju on paratamatu ja suur. Teisalt jälle, võib-olla just tänu sellele, et Läänemeri on terves ulatuses (ikkagi sisemeri ju) nii paljude silmapaaride nägemisraadiuses, suudavad inimesed looduse seisukorda rohkem märgata ja sellesse panustada.