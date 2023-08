Nastikutega hädas Vormsi saarele soovitakse siile viia. Keskkonnaamet ei ole plaanist vaimustunud

Augusti alguses avaldas Eesti Ekspress jääger Marko Olopist persooniloo , kus ta muu hulgas rääkis, et nuputab praegu, kuidas Vormsi saarele siile viia. „Ühest küljest on mulle kõrvu jäänud, et Vormsi saarel on nastikutega probleem. Teisalt viin haigeid siile vabatahtlikele, kes neid terveks ravivad. Kui loomad saavad terveks, saaks nad saare peal lahti lasta,“ selgitas Olop nüüd Eesti Päevalehele, kuidas tal idee tekkis. Ta rõhutas, et praegu on asi veel idee tasemel ja ametkondadega ta veel suhelnud ei ole.