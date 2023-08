Riik uuendas ootusi RMK-le. Riigieelarve täitmise kõrval on oluline ka elurikkuse tagamine

RMK üheksakohalises nõukogus vahetub viis liiget. Nõukogust lahkuvad Priit Lomp, Hardi Tullus, Margit Martinson, Ülo Needo ja Randel Länts. Uuteks nõukogu liikmeteks saavad Michali ettepanekul Kadri Land, Marek Metslaid, Karel Rüütli, Pille Ligi ja Keit Kasemets. Senised nõukogu liikmed Ahti Kuningas, Merike Saks, Yoko Alender ja Jevgeni Ossinovski jätkavad oma tööd.

Ootus on laiendada püsimetsandust

Kliimaminister sõnastas kirjas RMK nõukogule ja juhatusele ka riigi ootused RMK tegevuse osas, tõstes esile RMK mitmekülgset rolli riigimaade haldamisel ja avalike hüvede tagamisel. Lisaks riigimetsa kestlikule ja kliimamuutustele vastupidavale majandamisele on riigi ootustes olulisel kohal loodus- ja pärandkultuuriväärtuste kaitse ja taastamine, looduskaitsetööde korraldamine, elurikkust soosiv ja kliimamuutusi leevendav riigimaade haldamine, looduses liikumise motiveerimine ja korraldamine ning loodusteadlikkuse tõstmine.

Soovime, et riigimaadel tehtavad tegevused panustaksid rohereformi eesmärkidesse. Kristen Michal

„Sellisel moel ootuste sõnastamine on esmakordne“, selgitas Kristen Michal. „Riigi ja ühiskonna ootused RMK tegevuse osas on märksa mitmekesisemad kui vaid riigieelarvesse laekuvad dividendid, mida on seni omanikuootusena peamiselt väljendatud. Soovime, et riigimaadel tehtavad tegevused panustaksid rohereformi eesmärkidesse, mille hulgas on olulisel kohal elurikkuse ja ökosüsteemide hea käekäik ning tulevikku vaatav biomajandus.“

Riigi ootustes on muuhulgas välja toodud vajadus rakendada elurikkust kaitsvaid ja taastavaid metsamajandamispraktikaid, katsetada ja laiendada püsimetsanduse võtteid, arvestada kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel kohalike kogukondade vajadustega ning tagada metsade ja maastike vastupidavus kliimamuutuste mõjudele. Silmas on peetud, et RMK on lisaks riigimetsade majandajale ka muude maade haldaja ning kliimamuutuste leevendamiseks, muutustega kohanemiseks ja elurikkuse hoidmiseks tuleb läbimõeldult toimetada kõikjal riigimaadel.

Rohkem läbipaistvust