Kui roheliselt toimetatakse Linnade peres? Robert ja Reet proovivad Rohekompassi

Rohekompassi täitmine on lihtne – võta kätte nutiseade ja asu aga täitma! See on lõbus ja õpetlik küsimustik, mille tulemusena saad selgema pildi enda rohekäitumisest. Rohekompassi lõpus on võimalik enda tulemusi jagada ka sotsiaalmeedias, samuti saad anda endale keskkonnasõbralikke lubadusi.