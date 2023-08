Kuidas moodustub Tallinna esimene rahvakogu?

„Rahvakogus osalemine on võimalus kujundada linna ootuseid roheluse teemadel ja need on kliimamuutuste vaates üha tähtsamad. See on ka ainukordne võimalus kuulata oma ala eksperte ja huvipooli,“ toob DD Demokraatiakeskuse spetsialist Maiu Lauring, rahvakogu metoodika ekspert välja põhjuseid, miks tasub rahvakogus osaleda.

Rahvakogu on linlaste kaasamise viis, kus viiele kohtumisele kutsutakse kokku läbilõige elanikkonnast ehk nn mini-Tallinn, kes teevad linnale tulevikku vaatavaid ettepanekuid ette antud teemal. Rahvakogu aitab tuua keeruliste teemade lahendamisse ka nende häält ja arvamusi, kes on tavapärasest kaasamisest kõrvale jäänud.

On oluline, et arutelud ei oleks kallutatud ei era- ega ärihuvide tõttu. Maiu Lauring

„Tallinnal on üsna värske arengustrateegia, milles sõnastatud eesmärkide elluviimine peab nüüd jõudma igasse eluvaldkonda. Kestliku linnaruumi kujundamisega seotud teemad on saanud tähelepanu üsna vastanduvas ja päevapoliitilises valguses. Rahvakogu üks eripära ongi see, et me loome väga teadlikult neutraalset, tasakaalustatud ja teadmistele tuginevat aruteluruumi. On oluline, et arutelud ei oleks kallutatud ei era- ega ärihuvide tõttu,“ toonitab Lauring.

Väga kasulik on rahvakogus osaleda ka seepärast, et viie kohtumispäeva jooksul omandavad osalised praktilisi teadmisi, kuidas saada väga erinevate vaadete ja kogemustega inimesed rahumeelselt ning lahenduskeskselt arutlema. „Tartus toimunud rahvakogu tagasisides tõid osalised üllatusena välja, et tõepoolest on võimalik õppida rahulikult vaidlema. See kogemus, et arutleda saab ka vastandumata ja võitluseta, on tänapäeval väga oluline ning rahvakogus osalemine annab selleks suurepärase võimaluse,“ julgustab ta ka isiklikule arengule mõtlema.

Meetodit on Euroopas tõhusalt kasutatud juba pikka aega, kuid viimasel ajal on seda täiustatud just kliima- ja keskkonnateemaliste küsimuste lahendamiseks. Loe meetodist täpsemalt siit: greentallinn.eu/rahvakogu

