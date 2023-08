Miljonid inimesed panustavad Tallinna eestvedamisel Läänemere heaolusse

Läänemere prügist puhastamise kampaania sünnib Tallinna linna, Let’s Do It Worldi ning Helsingi linna koostöös, kuid kaasab kokku üheksat Läänemere regiooni riiki ja pea sadat linna. Kampaania algab Läänemere päevaga 31. augustil ja lõppeb Maailmakoristuse päevaga 16. septembril.

„Seda, kui nigelas olukorras Läänemeri praegu on, teadvustavad tegelikult vaid vähesed. Tegu on ühe maailma noorema ja väga tundliku merega. Kogu kampaania eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust kõigis üheksas riigis, väga tugevalt kaasata inimesi erinevatesse tegevustesse ning panna mõtlema selle üle, mida kodanikud ise saaksid ära teha, et meri poleks enam nii reostunud,“ tõdeb maailma suurima keskkonnateemalise kodanikuliikumise Let’s Do It World eestvedaja ning organisatsiooni ellukutsutud Maailmakoristuse päeva juht Heidi Solba.

Tallinna ja Helsingi linnapea saatsid kevadel ühise kirja kõigile Läänemere ääres asuvate linnade linnapeadele, et kutsuda nende linna kampaaniaga ühinema. Tallinn ja Helsingi on mõlemad aastaid töötanud selle nimel, et mereäärt rohkem inimestele avada, ja sellest tekkiski mõte, et Euroopa rohelise pealinna aastal võiks Tallinn teha midagi ka oma kodumere heaks. Nüüdseks on mõttega kaasa tulnud linnu Saksamaalt, Poolast, Lätist, Soomest ja ka teisest riikidest.

Meri ei jaksa inimtegevust kompenseerida

Läänemeri on kodumereks 85 miljonile inimesele ja inimtegevus on sellele aegade jooksul märkimisväärse jälje jätnud. Läänemeres on tohutult surnud alasid, kokku Iirimaa-suurusel pindalal. Vette sattunud väetised põhjustavad vetikate vohamist ja muutusi vee hapinkusisalduses, kalavarud on ülepüütud ja suurenev laevatamine tekitab mürareostust – see on vaid kröömike kampaania kodulehel www.seacleanup.org/ leitavatest faktidest, mis Läänemere täbarat olukorda ilmestavad. Kuna mereveevahetus Atlandi ookeaniga on väike, ei jõua Läänemeri ise end enam puhastada.

Uuringud näitavad, et vette sattunud hormonaalravimid võivad muuta kalad samasooliseks, samamoodi sisaldavad mereloomad antibiootikume ja valuvaigisteid. Heidi Solba